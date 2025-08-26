Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, cumple una condena de 63 meses y 15 días por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público. Aunque inicialmente permanecía en la cárcel El Buen Pastor, desde el 20 de agosto de 2025 fue trasladada a una guarnición militar, luego de que su abogado, Francisco Bernate, advirtiera sobre amenazas en su contra y problemas de salud derivados de la alimentación.

Antes de ese traslado, el comediante Alerta, recordado por su participación en el programa ‘La Casa de los Famosos Colombia’, logró visitarla en el centro penitenciario. En diálogo con ‘Lo Sé Todo’, relató cómo encontró a la influencer.

“El tema de ‘Epa’ es un poco complicado y le agradezco a ella por la confianza de haberme dado el aval para visitarla. En cuanto a sus condiciones, la vimos un poco quejándose de la comida, pero en un 80 o 90% de su estabilidad allí, está tranquila, la gente la estima y hay una especial atención hacia ella”, señaló.

Alerta también se refirió a la dificultad de que Barrera pueda acceder a beneficios legales, pese a su condición de madre cabeza de familia. “La solicitud de ella ha sido un poco difícil, se ha vuelto un poco un tema político y no entendemos a veces por qué no podría haber más tranquilidad para ella con una prisión domiciliaria dada la condición de que es madre cabeza de familia. Todo es muy difícil, pero hablé con el abogado de ella y es muy querido. Ella mentalmente está bien, anímicamente la vi tranquila y es una bacana”, agregó.

Epa Colombia fue capturada el 27 de enero de 2025 en una de sus peluquerías, tras una orden de arresto emitida por los daños ocasionados a la estación de TransMilenio de Molinos en 2019. La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia en su contra el 29 de enero y, al día siguiente, ingresó oficialmente a El Buen Pastor.