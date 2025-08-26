El modelo Mateo Varela, más conocido como ‘Peluche’, instauró una acción de tutela contra la reconocida influencer Yina Calderón. Según el exparticipante de ‘La casa de los famosos’, la DJ habría violado sus derechos fundamentales tras declarar que contaba con la supuesta existencia de videos íntimos en los que él aparecería, además de señalarlo de ‘modelo webcam’.

Leer más: Epa Colombia pide ser embajadora de Transmilenio: su propuesta incluye controlar colados, ser cajera y realizar videos pedagógicos

La demanda fue radicada ante el Juzgado 013 Civil Municipal de Medellín, bajo el número 20251434, y gestionado por el abogado Kevin Montoya Jiménez, apoderado de Varela.

El documento detalla que el origen de la polémica se dio tras varias intervenciones públicas de Calderón en medios de comunicación y redes sociales.

Una de las declaraciones señalada por el abogado corresponde a un video en vivo en TikTok el pasado 19 de mayo de 2025, donde Yina, junto a otras personas, discutió sobre la presunta existencia de estos videos.

Ver también: Joven de 27 años alerta sobre los riesgos de un alisado de cabello: “Tengo los riñones de una persona de 80”

Asimismo, el 24 de julio de este año, la creadora de contenido reiteró la acusación en otro directo, junto a otra exparticipante del reality.

“Se puede comprobar que se trata de la señora Yina Calderón, realizando comentarios sobre mi representado el señor Mateo Varela”, argumenta la defensa, mencionando también la entrevista en ‘La Corona Tv’ del canal Citytv, el pasado 15 de agosto, donde Calderón se refirió a Mateo y a su pareja, Norma Nivia, con insinuaciones y calificativos relacionados al contenido íntimo.

Le sugerimos: Capturan en flagrancia a extorsionista de ‘Los Costeños’ cuando recibía un pago en Palmar de Varela

En el texto, que fue presentado al juzgado, se solicita la protección judicial de los derechos fundamentales de Mateo Varela que, según su apoderado, han sido vulnerados por las manifestaciones de Yina Calderón.