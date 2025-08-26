En desarrollo de la ofensiva contra el delito de extorsión, la Policía Nacional, a través de los uniformados adscritos al Servicio de Policía logró en las últimas horas la captura en flagrancia de un individuo involucrado en hechos extorsivos.

Leer más: Capturan a dos sujetos por el homicidio de un joven en Malambo

EL HERALDO conoció que el capturado fue identificado por las autoridades como Oscar Tatis Barrios, de 21 años de edad, presunto extorsionista del grupo criminal ‘Los Costeños’.

El procedimiento policial fue realizado la carrera 10 con calle 12 del barrio Pórtate Bien del municipio de Palmar de Varela, donde un hombre de 21 años, fue capturado en flagrancia, momentos después de recibir la suma de $200.000, producto de una extorsión.

Este sujeto, utilizando panfletos alusivos a la estructura criminal ‘Los Costeños’, exigía la suma de quinientos mil pesos ($500.000) a una comerciante para supuestamente “dejarla trabajar” a la víctima. Gracias a la denuncia de la víctima y a la rápida reacción de la Policía Nacional, se logró capturar al responsable.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de extorsión.

La Policía Nacional, reitera su compromiso con la protección de la ciudadanía y hace un llamado a denunciar cualquier hecho relacionado con la extorsión a través de la línea gratuita 165. ¡Yo no pago, yo denuncio!