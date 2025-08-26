La Policía Nacional, en desarrollo de acciones investigativas y de control contra la delincuencia organizada, logró la notificación de dos órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo sucesivo con porte ilegal de armas de fuego en circunstancias agravantes, en el municipio de Malambo.

Los capturados son dos jóvenes de 18 y 20 años de edad, ambos de nacionalidad venezolana, conocidos con los alias de ‘Franyer’ y ‘Jose’.

De acuerdo con las investigaciones, estos individuos serían integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Pepes’ y presentan cuatro anotaciones judiciales: dos por porte ilegal de armas de fuego y dos por homicidio.

Las investigaciones señalan que serían presuntamente los autores materiales de los hechos ocurridos el pasado mes de marzo de 2025 en el barrio El Paraíso de Malambo, donde perdió la vida un joven de 18 años y resultó lesionado un adolescente de 17 años.

Cortesía Yordan Smith Díaz Bolaño

La víctima fatal de este homicidio fue identificada como Yordan Smith Díaz Bolaño, de 18 años de edad.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reafirmó su compromiso con la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, e hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que contribuya a desarticular los grupos delincuenciales.

Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 o la línea de emergencias 123.