Una joven de 27 años, llamada Claire ha encendido las alarmas sobre los riesgos del alisado brasileño, un tratamiento estético cada vez más popular en el mundo.

La joven de Francia habló para el medio Journal des Sables de este tema e indicó que tras someterse a este tratamiento, desarrolló un grave cuadro de insuficiencia renal. Indica que: “Tengo los riñones de una persona de 80 años”.

Asimismo, contó que todo comenzó en agosto de 2024, cuando decidió realizarse su primer alisado en Les Sables-d’Olonne (Vendée).

Como le gustó como le quedó el cabello, repitió el mantenimiento en diciembre y nuevamente el 10 de junio de 2025. Fue después de esta última sesión cuando empezaron los problemas.

“Tenía un dolor de estómago muy fuerte y estaba cansada. Pero dado el intenso período de trabajo en mi profesión, lo atribuí al trabajo. Pero, el dolor volvió con mil veces más intensidad. Es insoportable”, dijo.

Su madre sospechó que podría tratarse de los riñones, hipótesis que inicialmente fue descartada en consultas médicas, donde se habló de una posible infección urinaria o cólico renal. Sin embargo, ante el agravamiento de los síntomas, Claire acudió al hospital de La Roche-sur-Yon, donde finalmente se confirmó que tenía insuficiencia renal.

Igualmente, lo que sorprendió a Claire fue la pregunta de los médicos sobre si se había realizado un procedimiento capilar en los días previos. Fue entonces cuando los especialistas vincularon el cuadro con los componentes del alisado brasileño.

Según explicó su nefrólogo, ya existían antecedentes de intoxicaciones por ácido glioxílico, un ingrediente presente en algunos productos de este tipo.

Aunque el listado oficial de la peluquería no incluía dicho componente, las pruebas confirmaron la intoxicación. Claire denunció que los fabricantes de cosméticos no están obligados a declarar todos los ingredientes, lo que representa un vacío regulatorio.

Manifestó que su caso fue reportado a la agencia antitoxicológica de Angers, con el fin de prevenir nuevas intoxicaciones. Por su parte, la joven logró recuperarse de los dolores pero las secuelas serán permanentes, le dijeron los médicos.

“Hacerse un alisado brasileño no es inocuo. Es peligroso, ¡y la gente debería saberlo! Es una práctica de moda, y muchas chicas jóvenes lo practican. Si quieren continuar, no hay problema, pero deben hacerlo con conocimiento de causa”, relató.