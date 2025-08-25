El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que aún no se han “discutido los detalles” sobre las garantías de seguridad que Washington y los países europeos brindarían a Ucrania para evitar nuevas invasiones rusas e insistió en que cree que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere firmar la paz con Kiev.

“No sabemos cuáles garantías de seguridad (se implementarían), porque ni siquiera hemos discutido los detalles, y ya veremos. En primer lugar, Europa les va a dar garantías de seguridad significativas, y deberían, porque están ahí mismo (junto a Ucrania), pero nosotros participaremos como refuerzo. Vamos a ayudarlos”, explicó Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Trump respondió así a un periodista que le preguntó sobre los detalles del plan que él mismo ha sugerido y que pasa por un posible apoyo aéreo estadounidense y un contingente europeo sobre territorio ucraniano después de que Kiev y Moscú firmaran la paz.

Moscú ha dicho que no aceptará de ningún modo un mecanismo semejante, uno de los motivos por los que Rusia podría estar retrasando una cumbre entre Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Trump está tratando de impulsar.

Al ser preguntado por los motivos por los que Putin parece estar dando muestras de no querer celebrar dicha cumbre, Trump respondió que el mandatario ruso no tiene ganas de ver a Zelenski “porque no le cae bien”.

“El hecho de que fuera a Alaska, nuestro país, creo, fue una gran señal de que quiere lograrlo”, añadió Trump en referencia a la cumbre que él mismo mantuvo con Putin el pasado 15 de agosto.

“No fue fácil para él ir a Alaska, ¿sabe?, el venir aquí. Pero el hecho de que se presentara a una cita tan exitosa, fue un día muy exitoso para otros asuntos”, añadió el republicano, que comentó que Washington y Moscú también mantienen conversaciones sobre la no proliferación y el control de misiles y armas nucleares y el nuevo tratado START, el único que sigue en vigor entre ambos países y expira en febrero de 2026.