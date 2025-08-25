Las autoridades estadounidenses capturaron al piloto David Allsop, de 52 años, en el aeropuerto de Savannah/Hilton Head, el pasado 15 de enero de 2025, tras identificar que estaba bajo los efectos del alcohol, minutos antes de que despegara el vuelo 3772 con destino a Chicago.

El incidente se desencadenó luego de que miembros del personal en tierra alertaran a la policía sobre el comportamiento inusual del piloto, quien emitía un fuerte olor a alcohol y aparentaba no estar apto para volar.

Los miembros de la Policía acudieron rápidamente a la aeronave, y realizaron una breve entrevista y pruebas de sobriedad. Luego del procedimiento, los oficiales decidieron retirarlo del avión y trasladarlo esposado a la pista.

Allsop, quien reside en New Hampshire, trabajaba para la aerolínea Southwest Airlines desde el año 2006.

“Somos conscientes de una situación que involucra a un empleado en el vuelo 3772 esta mañana desde Savannah. El empleado ha sido destituido del servicio”, comunicó un portavoz a Fox News en su momento.

Siete meses después, el caso volvió a la luz luego de la difusión de un video grabado por la policía local. En las imágenes, que circulan en redes sociales, se puede ver al piloto siendo interrogado en el área de embarque. En su momento, el piloto admitió haber bebido “unas pocas cervezas” la noche anterior y argumentó que el olor a alcohol provenía de un chicle de nicotina.

Ante el incidente, Allsop se negó a realizar las pruebas de alcoholemia, alegando que no eran necesarias. Sin embargo, más adelante accedió a someterse al procedimiento. Según medios internacionales, el piloto falló dos de las tres pruebas físicas administradas, lo que llevó a las autoridades a concluir que no estaba en condiciones para operar el vuelo.

La legislación federal estadounidense prohíbe a los pilotos volar con un nivel de alcohol en sangre igual o superior a 0,04. Infringir esta norma puede acarrear sanciones graves, incluida la revocación de la licencia de vuelo. Por el momento, la investigación sigue abierta, y no se descartan consecuencias legales adicionales para Allsop.

Southwest Airlines lamentó el incidente y pidió disculpas a los pasajeros que resultaron afectados por el retraso. El vuelo 3772, originalmente programado para salir a las 6:05 a. m., despegó finalmente a las 11:00 a. m., con los viajeros reubicados en otras aeronaves.

“No hay nada más importante para Southwest que la seguridad de nuestros empleados y clientes”, aseguró un vocero en una declaración oficial.