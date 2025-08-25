Indignación y repudio ha generado en India el asesinato de una mujer de 28 años a manos de su esposo y sus suegros en la ciudad de Sirsa. La víctima fue quemada viva delante de su pequeño hijo de seis años de edad.

De acuerdo con medios locales, el atroz crimen ocurrió el pasado jueves 21 de agosto, cuando Nikki, como fue identificada la víctima, y su hermana Kanchan fueron agredidas verbal y físicamente por el homicida y los padres de este.

El agresor responde al nombre de Vipin Bhati, con quien Nikki contrajo matrimonio en 2016 bajo las costumbres y tradiciones de la India.

Según el relato de la hermana de la víctima, quien sobrevivió al ataque de Vipin Bhati, a raíz de la unión matrimonial su familia hizo entrega de joyas y dinero a la del esposo de Nikki. Sin embargo, cada vez exigían más.

Aunque las dotes, que son los bienes y dinero aportados por la mujer al matrimonio, son ilegales en India desde 1961, la mayoría de parejas de esposos las utilizan en la actualidad.

Las dotes son polémicas precisamente por la gran cantidad de mujeres que son asesinadas cada año por no poder realizar el pago al esposo y su familia.

Precisamente esta fue la razón por la que Vipin Bhati y sus padres prendieron fuego a Nikki, de acuerdo con el relato de Kanchan.

“La golpearon en el cuello y la cabeza, le echaron ácido. También a mí me golpearon. Pedían más dinero y cuando no se los dimos, comenzaron las atrocidades”, dijo Kanchan a medios locales.

En medio de la agresión le lanzaron un líquido inflamable a Nikki y le prendieron fuego con un encendedor. Mientras la víctima gritaba de dolor envuelta en llamas, su hijo de apenas seis años presenciaba con terror la escena.

“Cuando desperté, me dijeron que mi hermana había sido quemada viva. Querían sacarla del camino para que él pudiera casarse de nuevo”, sostuvo Kanchan.