La Policía ecuatoriana detuvo este domingo a un hombre y a una mujer que transportaban material explosivo que tenía como destino Colombia, y que presuntamente iba a ser utilizado “por grupos armados”, señaló la institución.

El hallazgo del material explosivo se registró en la localidad de San Gabriel, en la provincia norteña de Carchi, fronteriza con Colombia, durante un control rutinario.

Las personas iban en un vehículo tipo camión que los agentes de la Policía pararon para revisarlo de manera más minuciosa. En medio de ese registro se descubrió que los ahora detenidos transportaban “una gran cantidad de explosivos ocultos”.

Los agentes les decomisaron 25.000 metros de cordón detonante y 3.750 envolturas de Emulnor (emulsión explosiva) y también retuvieron el vehículo y los dispositivos móviles de los detenidos.

La Policía señaló en un comunicado que el material explosivo había salido desde la provincia sureña de El Oro, fronteriza con Perú, y que “tenía como objetivo llegar a Carchi para ser trasladado hasta Colombia, donde pretendía ser utilizado para la ejecución de acciones terroristas por parte de grupos armados colombianos”.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, pero que han diversificado su actividad delictiva hacia el secuestro y la extorsión, esta última con el uso recurrente de explosivos.

A estos grupos criminales, denominados por el Gobierno como “terroristas”, se les atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años, que lo ha llevado a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.