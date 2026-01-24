Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje al presidente del Ecuador, Daniel Noboa, sobre la situación de seguridad en la frontera entre ambos países, en medio de la crisis arancelaria y comercial.

Desde Tumaco (Nariño) el jefe de Estado manifestó: “La Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador y al Ejército cómo se hace para controlar los puertos, cómo se hace para que el campesinado de Ecuador no vaya a caer en las mismas cosas que nosotros hemos caído".

Asimismo, el mandatario afirmó que “los cultivos detenidos y la incautación va más adelante, pues los berracos capos se están yendo para Ecuador y ahora me regaña el presidente de allá“, añadió en medio de su discurso, dirigido al presidente ecuatoriano.

Petro señaló además que las autoridades en Colombia deben orientar a las ecuatorianas sobre cómo adelantar el control en los puertos y entradas del país para evitar el ingreso de buques mercantes con mercancías e insumos para la producción del fentanilo.