El presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje al presidente del Ecuador, Daniel Noboa, sobre la situación de seguridad en la frontera entre ambos países, en medio de la crisis arancelaria y comercial.

Desde Tumaco (Nariño) el jefe de Estado manifestó: “La Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador y al Ejército cómo se hace para controlar los puertos, cómo se hace para que el campesinado de Ecuador no vaya a caer en las mismas cosas que nosotros hemos caído".

Asimismo, el mandatario afirmó que “los cultivos detenidos y la incautación va más adelante, pues los berracos capos se están yendo para Ecuador y ahora me regaña el presidente de allá“, añadió en medio de su discurso, dirigido al presidente ecuatoriano.

Petro señaló además que las autoridades en Colombia deben orientar a las ecuatorianas sobre cómo adelantar el control en los puertos y entradas del país para evitar el ingreso de buques mercantes con mercancías e insumos para la producción del fentanilo.