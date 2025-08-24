Un nuevo hito se marcó la mañana de este domingo en materia de educación en la ciudad de Barranquilla: la inauguración del colegio ‘Evelyn Abuchaibe de Daes’, el cual promete convertirse en el estándar de alta calidad en la ciudad.

El centro educativo fue construido por la firma Tecnoglass en colaboración con la Alcaldía de Barranquilla, como el gran legado de la familia Daes para la ciudad en materia de educación.

Josefina Villarreal Christian Daes, COO de Tecnoglass, junto a su hermano José Daes, su madre Evelyn Abuchaibe de Daes, y el alcalde Alejandro Char.

Dentro de las bondades del centro educativo, existen 23 unidades de pantallas one scream, tecnología de última generación, con las cuales se dotó cada uno de los salones de la institución, para fortalecer las competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Las mismas tienen más de 150 funcionalidades para mejorar la experiencia de los estudiantes durante la clase. Su tecnología está licenciada bajo la tecnología de Google y cuenta con asistente virtual con IA.

Josefina Villarreal Niños disfruten de la sala de lectura.

El COO de la compañía, Christian Daes, señaló que la idea es poderle colaborar al Distrito con un subsidio de entre el 40 % y 50 % en la compra de cada pantalla para dotar los demás colegios públicos de la ciudad.

“Vamos a ayudar al Distrito para que compre estas pantallas. La educación de la ciudad tiene que ser inteligente, el sueño de la familia es que de acá salga el próximo Bill Gates o Steve Jobs”, recalcó el COO de Tecnoglass, Christian Daes.

En el colegio pueden estudiar 800 niños, niñas y adolescentes por jornada, y cuenta con 19 aulas, laboratorio, comedor, áreas comunes, cancha múltiple y otros elementos. Todo construido en tan solo siete meses.

Evelyn Abuchaibe de Daes es la madre del COO de Tecnoglass, y desde hace varias décadas fue una benefactora de la educación y la causa de los niños y adolescentes.

Además, la jornada enmarca una fecha muy especial para la familia, pues estaría cumpliendo años José Manuel Daes, padre de Christian y esposo de la señora Evelyn.

Josefina Villarreal Christian Daes, CEO de Tecnoglass, y su madre Evelin Abuchaibe de Daes.

El sacerdote Jaime Marenco fue el encargado de abrir la ceremonia con el acto de bendición de las nuevas instalaciones del colegio.

“Vamos a poner en manos de Dios este acontecimiento que solo se puede dar, como se está dando, en territorio barranquillero. En otra parte del mundo, no puede pasar, solo en esta lira inmensa de amor”, señaló Marenco.

A su turno, el alcalde Alejandro Char enmarcó lo que significa la entrega de este colegio: “por esto es porque Barranquilla es diferente, y estas cosas solo pasan en Barranquilla. Cuando usted encuentra el sector privado trabajando de la mano con el sector público y sobre todo el sector privado comprometido con lo más importante que puede tener un pueblo, que es su educación. No hay mejor herencia para nuestros hijos, sino la educación que recibimos”, señaló.

Josefina Villarreal Alcalde Alejandro Char, y la reina del Carnaval, Michelle Char.

Otra de las invitadas de honor fue la reina del Carnaval, Michelle Char, quien señaló que pueden contar con su presencia para este tipo de causas: “Me llena el alma de alegría saber que invierten en los niños que son el futuro y que lindo poder estar aquí en el principio de este proyecto. Espero que en 15 años esos niños salgan con un campo enorme, que miran para el futuro y espero que me inviten al resto de proyectos porque nada más lindo ver cómo la ciudad se transforma”.

Es de anotar que el colegio entrará en funcionamiento en cuanto la Secretaría de Educación termine los trámites de rigor.