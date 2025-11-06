La compañía barranquillera Tecnoglass dio a conocer sus resultados financieros para el tercer trimestre del año en curso. En ese sentido, los ingresos totales de dicho periodo aumentaron 9,3% a un récord de USD260,5 millones, comparado con USD238,3 millones en el mismo trimestre del año anterior.

A su vez, los ingresos del segmento multifamiliar/comercial crecieron 14,3 % interanual, impulsado por actividad orgánica en mercados clave y, en menor medida, por la adquisición de activos de Continental Glass en marzo.

En ese orden, Tecnoglass confirmó que los ingresos del segmento residencial unifamiliar aumentaron 3,4 % interanual, como resultado de iniciativas de precios previamente implementadas, mayores participaciones de mercado derivadas de la expansión geográfica y una oferta de productos más amplia. Las variaciones en el tipo de cambio de moneda extranjera aportaron USD0,2 millones a los ingresos totales del trimestre.

Además, la utilidad bruta del tercer trimestre de 2025 fue de USD111,3 millones, lo que representa un margen bruto de 42,7 %, en comparación con una utilidad bruta de USD109,2 millones y un margen bruto de 45,8 % en el mismo trimestre del año anterior.

En esa misma línea, la compañía reveló que la variación interanual en el margen bruto reflejó una mezcla de ingresos menos favorable debido a un mayor nivel de ingresos por instalación, mayores costos de materias primas asociados a primas históricamente altas del aluminio producido en EE. UU., y la revaluación del peso colombiano durante el trimestre.

Los gastos operacionales fueron de USD47,3 millones en el tercer trimestre de 2025, frente a los USD41,5 millones del mismo trimestre del año anterior. El incremento se explica, en parte, por aproximadamente USD3,1 millones en aranceles de aluminio aplicados a ventas de componentes independientes.

Adicionalmente, la compañía incurrió en mayores gastos de transporte y comisiones asociados al crecimiento de los ingresos, así como mayores costos de personal derivados de los ajustes salariales anuales realizados al inicio del año.

Entre tanto, la utilidad neta fue de USD47,2 millones en el tercer trimestre de 2025, comparada con USD49,5 millones de dólares en el trimestre del año anterior.

Por su parte, el ebitda ajustado fue de USD79,1 millones, equivalente al 30,4 % de los ingresos totales, en el tercer trimestre de 2025, comparado con USD81,4 millones de dólares, o 34,2 % de los ingresos totales, en el mismo trimestre del año anterior.

José Manuel Daes, Director Ejecutivo de Tecnoglass, comentó, “Obtuvimos resultados excepcionales en el tercer trimestre que reflejan la excelencia operativa y la ejecución estratégica de nuestro equipo en un entorno de mercado dinámico. Los ingresos récord y el continuo aumento de participación tanto en el segmento residencial como en el multifamiliar/comercial destacan la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra posición competitiva”.

Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass, agregó, “Los resultados del tercer trimestre se mantuvieron saludables en todo nuestro portafolio, con un aumento en la actividad de pedidos residenciales impulsado por la expansión de nuestra red de distribuidores y el continuo dinamismo en los mercados multifamiliar y comercial. Nuestra creciente red de distribuidores y alcance geográfico siguen impulsando ganancias de participación en regiones clave”.