El pasado 11 de julio un hombre, una mujer y un menor – miembros de una misma familia – fueron hallados muertos en el interior de una habitación de hotel en la isla de San Andrés. Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y Kevin Matías Martínez Canro, de cuatro años de edad, hijo de los dos adultos.

Tras el hallazgo, las autoridades adelantan investigaciones para determinar las causas que originaron el fatal desenlace de la familia bogotana que se encontraba en la isla para disfrutar de unas vacaciones, por lo que había decidido hospedarse en el Hotel Portobelo Convention.

Cortesía San Andrés Hotels

Pasados 40 días, se conocieron datos sobre las causas que originaron la muerte de los tres miembros de la familia Martínez Canro. Un informe de Medicina Legal, divulgado por ‘Noticias RCN’, indica que las tres personas habrían fallecido por la inhalación de un gas llamado fosfina.

“Según la literatura, la fosfina es un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría además bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, indica la necropsia realizada por Medicina Legal.

“La consecuencia es una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior resultando en anoxia celular”, agrega.

De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR) la fosfina es “un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a pescado podrido”.

La fosfina puede ser utilizada en las industrias de semiconductores y de plásticos, en la producción de un retardador de llamas y como plaguicida en granos almacenados.

La ATSDR indica que la exposición a la fosfina puede provocar síntomas como dolor del diafragma, náusea, vómitos, excitación y un olor a fósforo en el aliento.

“La exposición a niveles más altos puede producir debilidad, bronquitis, edema pulmonar, falta de aliento, convulsiones y la muerte.”, expone la ATSDR.

“La exposición prolongada a bajos niveles de fosfina puede producir anemia, bronquitis, efectos gastrointestinales, y problemas motores, de la vista y del habla.”, agrega.

Vale mencionar, que el Hotel Portobelo Convention, en San Andrés, reconoció que días antes del trágico suceso, la habitación en la que se hospedaban las víctimas fue sometida a un proceso de fumigación.