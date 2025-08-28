El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el caso de la campaña ‘Petro Presidente 2022’, de la cual era gerente en ese entonces.

Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes tienen a su cargo el proceso, radicaron la ponencia que pide sancionar al hoy funcionario y a varios partidos políticos que avalaron la aspiración presidencial, argumentando que se violaron los topes de gastos en más de 3.500 millones de pesos.

En medio de este escándalo, Roa se reunió este miércoles con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para tratar temas laborales donde participaron incluso directivos de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la junta directiva de la petrolera estatal, según informó la Presidencia.

Sin embargo, La FM aseguró que en esta reunión el jefe de Estado y el funcionario cruzaron palabras sobre este expediente y el futuro político de Roa tras dicha investigación, concluyendo que seguirá siendo el presidente de Ecopetrol, debido a que los términos ya vencieron y, además, que la investigación no tiene fundamentos sólidos y existen vicios de trámite.

Asimismo, el Gobierno señaló que acudirá a instancias judiciales superiores en caso de que haya una decisión que desfavorezca a Ricardo Roa, y a los demás involucrados en la campaña del hoy presidente.

De igual manera, enfatizó que la investigación tiene fines políticos y que las mayorías en el Tribunal responden es a “intereses de la oposición”.

Esta última teoría del Gobierno estaría basada en las líneas políticas contrarias a las que pertenecen los magistrados que radicaron la ponencia.