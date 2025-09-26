Casi un mes ha pasado desde que las autoridades revelaron la causa de muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que estuvo desaparecida por 18 días y fue hallada sin vida en inmediaciones del río Frío de Cajicá.

El padre de la menor, Manuel Afanador, junto al abogado de la familia, Julián Quintana, han dado detalles de la investigación, aunque también han dado a conocer sus propias hipótesis y conclusiones sobre lo que pudo haber ocurrido con Valeria.

En entrevista con el programa ‘Relatos al Límite’ de Blu Radio, el señor Manuel habló sobre las preguntas que él y su familia todavía se hacen, pues esperan avances en la investigación. También habló sobre la actuación de los directivos del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba la niña y fue vista por última vez con vida.

El informe de Medicina Legal señala que la niña tenía una “laceración en su mano derecha y un morado en su tórax, en la parte izquierda”. Manuel Afanador que cuando llevaron a la menor a clases al colegio ese día no tenía eso.

Respecto a la causa de muerte, que de acuerdo con el informe fue por ahogamiento o sumersión en agua, el señor Afanador mostró sus dudas porque la niña “aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”.

El informe indica: “La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”.

Ante esto respondió el padre: “Una cosa es un pantano, o sea es agua muerta hay mucho barro y otra un río vivo como lo es el Frío, que contiene algas, sedimentos y algún tipo de elementos que los expertos dirán que es un río (...) Le pedimos a la Fiscalía que hiciera ese análisis porque no concuerda para nosotros, y en mi posición no estaba en el río”.

La familia espera que los investigadores revelen más detalles sobre la muerte de Valeria, un caso que conmocionó a todo el país.