Un juez ordenó prisión preventiva para Jorge Eliecer, alias Flaco o Pelusa, presunto integrante del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, por estar supuestamente involucrado en el asesinato de tres personas en el noroeste del país en 2021, informó este jueves la Fiscalía.

Según el ente acusador, Eliecer hizo parte de un grupo de hombres armados que el 10 de enero de 2021 ingresó en una vivienda del municipio de Betania, en el departamento de Antioquia (noroeste) y “posteriormente disparó contra sus ocupantes causándoles la muerte”.

La Fiscalía lo imputó por delitos de homicidio y concierto para delinquir, y fabricación y tráfico de armas de fuego, cargos que no aceptó.

Según la investigación, Eliecer ingresó al Clan del Golfo en 2020 como expendedor de estupefacientes en los municipios antioqueños de Andes, Betania, Hispania y Ciudad Bolívar y, durante ese asesinato de tres personas en 2021, estuvo encargado de las “labores de vigilancia en inmediaciones del inmueble” y alertó a los cabecillas del Clan del Golfo “para que se ejecutara la acción sicarial”.

Recientemente, el Gobierno Colombiano y el Clan del Golfo iniciaron formalmente los diálogos de paz en Doha, capital de Catar, con un acuerdo que contempla una etapa inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo.

El plan se aplicará en los municipios de Mutatá, ubicado en Antioquia, y de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, todos en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.

En estas zonas tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).