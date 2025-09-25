El Pacto Histórico anunció este jueves que, ante las circunstancias jurídicas que actualmente impiden realizar consultas como movimiento unificado, decidieron acudir al mecanismo de consulta interpartidista para definir exclusivamente sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes.

En este sentido, solo se inscribirán las precandidaturas avaladas con el fin de conformar listas cerradas, paritarias y con alternancia de género, de acuerdo con el reglamento y el procedimiento aprobado por consenso en el Comité Político.

Por otro lado, respecto a la selección de la precandidatura presidencial, anunció que no realizará consulta en octubre para escoger candidato presidencial.

“El Comité Político definirá el mecanismo democrático que garantice una sola candidatura en nombre del Pacto Histórico en esta contienda electoral. Las precandidaturas actuales podrán continuar, si así lo deciden, en su aspiración de representar al Pacto Histórico en la consulta del Frente Amplio, presentando sus propuestas programáticas y acompañando el proceso para el Congreso de la República”, explicaron.