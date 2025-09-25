El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral, CNE, que permita la inscripción de candidatos del Pacto Histórico a la consulta presidencial interna prevista para el 26 de octubre, incluyendo a Colombia Humana.

El fallo anula provisionalmente la resolución 09673 del Consejo Nacional Electoral, que otorgaba la personería jurídica al Pacto Histórico como partido único para los próximos comicios, dejando por fuera a los movimientos Progresistas (María José Pizarro) y Colombia Humana, el movimiento del presidente Gustavo Petro.

“Esta decisión protege derechos fundamentales: el debido proceso, la igualdad, la participación política y el pluralismo democrático. El Tribunal reconoció que existía un perjuicio irremediable porque el calendario electoral estaba a punto de cerrarse sin permitirnos inscribirnos”, celebró la precandidata Carolina Corcho.

“La justicia ratifica que la democracia no puede ser cercenada por decisiones administrativas que buscan excluir a sectores mayoritarios del país. Nuestra voz y la de millones de colombianos y colombianas no podrá ser silenciada”, agregó.