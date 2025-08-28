En el municipio de Bello, Antioquia, la Policía Nacional logró la captura de Abraham Alfredo López Caballero, conocido como alias Mono Abraham, unos de los individuos más buscado por las autoridades en Barranquilla y su área metropolitana, y señalado como segundo cabecilla y dinamizador del narcotráfico de la estructura criminal ‘los Costeños’.

De acuerdo con las autoridades, el capturado habría llegado a Medellín con el objetivo de pactar alianzas criminales con la banda ‘Los Triana’, en especial para la apertura de nuevas rutas internacionales de narcotráfico.

Este hombre ya había sido capturado en 2022 por múltiples homicidios cometidos en Soledad, Atlántico. Además, la Fiscalía General de la Nación lo vinculó con la masacre del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla, hecho que dejó seis muertos y tres heridos.

En su momento, el ente investigador asoció a alias el Mono Abraham con el traslado de los sicarios que actuaron en ese homicidio múltiple, registrado en septiembre de 2022.

Sin embargo, el individuo recuperó la libertad en 2024 tras un vencimiento de términos.

Desde entonces, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el hoy capturado habría retomado su rol criminal, liderando confrontaciones armadas contra el Clan del Golfo y ‘Los Pepes’ en la disputa por las rutas del narcotráfico en la región Caribe.

Alias Mono Abraham deberá responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Cortesía

Además, según los investigadores, era uno de los principales articuladores de extorsiones y cobros por cargamentos de droga enviados desde los puertos hacia Estados Unidos, manteniendo comunicación directa con alias ‘Castor’, máximo cabecilla de la organización ‘Los Costeños’ y quien hoy también estaría al frente o coincidiría dentro del llamado ‘Bloque Resistencia Caribe’, grupo que, desde hace algún tiempo, se atribuye casos de homicidios selectivos y extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana.