Un juez de control de garantías impuso recientemente una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Abraham Alfredo López Caballero, alias Mono Abraham, señalado integrante de ‘Los Costeños’ por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre en el barrio Ferrocarril de Soledad, en el año 2020.

En ese sentido, un fiscal seccional le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron establecer que el viernes 20 de marzo de 2020, en el barrio Ferrocarril de Soledad, alias ‘Mono Abraham’ habría llegado hasta una terraza y, sin mediar palabra, disparó contra un hombre de 26 años causándole la muerte y huyó.

Recordemos que para la época había un ‘toque de queda’ por la pandemia y el crimen se cometió en la calle 28 con carrera 26, hacia las 11:30 de la noche.

Según la Policía, la víctima fatal de este crimen fue identificada como Jean Alberto Lozada Posada. Este joven se encontraba en la puerta de un inmueble, cuando fue atacado a tiros. En su momento se habló de seis impactos de bala: uno en el rostro y cinco tiros en el pecho.

Alias ‘Mono Abraham’ había sido capturado a finales de agosto pasado tras una diligencia de allanamiento realizada por la Policía Nacional en Bello, Antioquia, lugar en el que aparentemente hacía alianzas con estructuras criminales locales.

Primicia: Policía captura en Bello, Antioquia, a alias Mono Abraham, uno de los más buscados en Barranquilla 👉https://t.co/hD8naDzUES pic.twitter.com/G1pPfiAfUq — EL HERALDO (@elheraldoco) August 28, 2025

Su reclusión se llevará a cabo en un establecimiento carcelario de esta zona del país. “Este hombre se encuentra vinculado a otras investigaciones por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, extorsión y otros homicidios”, confirmó la Fiscalía a través de un comunicado.

