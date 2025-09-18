En el marco de operaciones de búsqueda y rescate, unidades de la Estación de Guardacostas de Barranquilla lograron salvar la vida de dos personas que naufragaron a bordo de una embarcación artesanal mientras navegaban por el río Magdalena, a la altura del caño de las Compañías, cercano a la avenida del río.

El incidente se registró en horas de la mañana de este jueves 18 de septiembre, luego de que la línea de emergencias 146 recibiera el reporte del hundimiento de una canoa cargada con víveres. De inmediato, una Unidad de Reacción Rápida (URR) que patrullaba la zona activó los protocolos de búsqueda, localizando a las dos personas, quienes se encontraban aferradas a los restos de la embarcación parcialmente sumergida.

Los rescatados, dos hombres mayores de edad, fueron valorados por personal de la unidad naval, confirmando que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, fueron trasladados junto con la embarcación recuperada hasta el muelle de la Estación de Guardacostas de Barranquilla.

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, reafirma su compromiso con la seguridad en el río Magdalena e invita a la comunidad a continuar utilizando los canales oficiales para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la vida humana en el mar o en las vías fluviales del país.