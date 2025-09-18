Un nuevo hecho de sangre se registró en la tarde de este jueves 18 de septiembre en el barrio Loma de Oro, en el municipio de Puerto Colombia, cuando sicarios atacaron a balazos a Álvaro Jesús Varela Rodríguez, de 41 años.

El hecho criminal ocurrió hacia la 1:23 de la tarde en la calle 10B con carrera 13, en momentos en que la víctima se encontraba en un taller de mecánica de motocicletas en el que trabajaba.

De acuerdo con versiones preliminares, dos sujetos que se movilizaban en una moto y que habrían fingido necesitar un servicio lo abordaron, y el parrillero abrió fuego en repetidas ocasiones contra Varela.

El hombre recibió tres impactos de bala en el pecho y uno en la espalda, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Puerto Colombia. Aunque ingresó con signos vitales, los médicos confirmaron su deceso minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, los sicarios huyeron con rumbo desconocido. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

