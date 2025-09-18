Un nuevo hecho de sangre se registró en la tarde de este jueves 18 de septiembre en el barrio Loma de Oro, en el municipio de Puerto Colombia, cuando sicarios atacaron a balazos a Álvaro Jesús Varela Rodríguez, de 41 años.
Lea también: En Villa Carolina y en San Francisco de Barranquilla capturan a solicitados en extradición por EE. UU.
El hecho criminal ocurrió hacia la 1:23 de la tarde en la calle 10B con carrera 13, en momentos en que la víctima se encontraba en un taller de mecánica de motocicletas en el que trabajaba.
Puerto Colombia y la ciudad china de Xuzhou firmaron hermanamiento para impulsar proyectos de cooperación
De acuerdo con versiones preliminares, dos sujetos que se movilizaban en una moto y que habrían fingido necesitar un servicio lo abordaron, y el parrillero abrió fuego en repetidas ocasiones contra Varela.
Lea también: Guardacostas de Barranquilla rescatan a dos personas tras hundimiento de embarcación en Caño de las Compañías
El hombre recibió tres impactos de bala en el pecho y uno en la espalda, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Puerto Colombia. Aunque ingresó con signos vitales, los médicos confirmaron su deceso minutos después debido a la gravedad de las heridas.
Tras el ataque, los sicarios huyeron con rumbo desconocido. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.
Lea también: Abren inscripciones en colegios distritales para población especial en Barranquilla