La Seccional Atlántico de la Fiscalía confirmó en las últimas horas las detenciones con fines de extradición en Barranquilla y en Gaira, Magdalena, de tres hombres vinculados al tráfico de estupefaciente a través de contaminación de embarcaciones de gran calado que zarpaban desde zona portuaria de la capital del Atlántico.

A través de un comunicado emitido este jueves 18 de septiembre, el ente investigador señaló que una acción articulada con la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA, permitió ubicar y hacer efectivas las órdenes de captura con fines de extradición contra tres hombres señalados de adherir cargamentos de clorhidrato de cocaína a las embarcaciones que salían desde la Costa Atlántica colombiana hacia países del Caribe y de Centroamérica.

Para ejecutar la actividad ilegal presuntamente obtenían información de algunos trabajadores de las empresas portuarias y de logística marina sobre la ubicación e itinerarios de las motonaves. De esta manera localizaban los buques y los contaminaban antes de zarpar.

Las autoridades identificaron a los extraditables como Óscar Iván Morón Ramos, alias Supervisor; Nelson Javier Granados Sastoque, alias Primo; y Yesid Sepúlveda Montiel, alias Guachupita, quienes fueron notificado del requerimiento internacional en diligencias realizadas en el sector Gaira, en Santa Marta, Magdalena; y en los barrios Villa Carolina y San Francisco, en Barranquilla.

Una corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico les atribuye a estas personas cargos relacionados con narcotráfico. Las responsabiliza de fijar con elementos magnéticos cajas con estupefacientes a los cascos de los buques que partían a sus destinos de interés.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se formalizan y surten los trámites para su extradición a Puerto Rico.