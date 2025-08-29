En el marco del tercer Comité de Concertación y Decisión de la Asamblea de Juventudes de Sincelejo efectuado en las últimas horas fue definida la fecha en la que se realizará la Semana de la Juventud y de paso la programación a desarrollarse.

Las actividades se efectuarán entre el 21 y el 27 de septiembre, y la agenda se abre con una carrera que han denominado Carrera por la Juventud 5 K. Será el domingo 21 de septiembre y los 5 kilómetros a recorrer son en la zona urbana de la ciudad.

Además de este evento deportivo, durante la Semana de la Juventud también habrá una sembratón en la zona rural de Sincelejo, talleres de cultura y un concierto de clausura, entre otros.

El alcalde Yahir Acuña Cardales informó que la programación oficial con los detalles la harán pública en los próximos días a través del Consejo Municipal de Juventudes, responsables de la organización.

David Vanegas, secretario de Desarrollo Social de Sincelejo, informó que esta edición de la Semana de la Juventud cuenta con el apoyo del alcalde Yahir Acuña y en ella participarán más de 200 jóvenes de la ciudad.