A disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones fue dejado por unidades de la Policía de Sucre un hombre que fue aprehendido en la zona sur de Sincelejo.

Se trata de Yhon José Padilla Gamarra, de 48 años, a quien en una diligencia de allanamiento y registro efectuada en un inmueble del barrio Gran Colombia le encontraron un revólver marca Smith & Wesson calibre 32 mm, pavonado con tres cartuchos sin percutir del mismo calibre, todo ello avaluado en la suma de 3 millones de pesos.

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, aseguró que el detenido está señalado de la comisión de hurtos en varias modalidades.

Está a la espera de que un juez de la República, con funciones de control de garantías, le defina su situación judicial.

