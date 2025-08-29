Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de un joven y dejó gravemente herido a otro, en hechos ocurridos en el perímetro urbano del municipio de Fonseca, La Guajira.

La acción delincuencial se registró en la tarde de este jueves, sobre la calle 17A, entre carreras 9A y 10, jurisdicción del barrio 12 de octubre.

La víctima mortal fue identificada como Erlin Fernández Brito, de 26 años. Mientras que el lesionado responde al nombre de Andrés Felipe Saurith, de la misma edad.

De acuerdo con la información preliminar, dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar donde departían varios jóvenes y dispararon en repetidas oportunidades contra los mencionados, para luego huir con rumbo desconocido.

Por su parte, los baleados fueron auxiliados por residentes del sector hasta la sala de urgencias del hospital San Agustín, donde los galenos en turno indicaron que Fernández Brito, ya no tenía signos vitales.

Por otro lado, debido a la gravedad de sus heridas, a ‘Saurith’ lo remitieron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro asistencial de mayor nivel en el municipio de San Juan del Cesar.

Finalmente, investigadores de la Policía Judicial, iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.