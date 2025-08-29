En el municipio de El Carmen, considerado el corazón de los Montes de María en el departamento de Bolívar, es donde la Policía ha aplicado más sanciones del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en lo corrido de este año.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Bolívar, a la fecha las sanciones de dicho Código impuestas en los municipios de su jurisdicción suman más de 1.219, de las cuales 274 se concentran en El Carmen. Además le siguen Magangué con 163, Arjona con 84, Zambrano con 73 y San Jacinto con 70.

Las conductas más comunes son las de: portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público; exceso de ruido; irrespeto a las autoridades de Policía; no recoger los excrementos de las mascotas y no depositarlos en un lugar adecuado y sacar las basuras en horarios no establecidos en la localidad, entre otros.

Reconocer el comportamiento contrario a la convivencia y pagar dentro de los 5 días posteriores a la imposición de la sanción concede un descuento del 50%.

En caso de no realizar el pago, el ciudadano será citado por un Inspector de Convivencia y Paz a un proceso verbal abreviado, donde podrá hacer los descargos que considere y recibir una medida correctiva o una multa.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía en Bolívar, recordó que “el Código Nacional de Policía y Convivencia busca la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas. Es inminentemente preventivo y apunta a corregir comportamientos que afectan las buenas relaciones humanas y su entorno”.