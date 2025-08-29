Nueve sujetos capturados y seis más notificados fue el resultado de un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, contra el grupo delincuencial Los Costeños en Barranquilla.

Los nueve detenidos son requeridos por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Los otros seis están en centros carcelarios y desde allá continuaban delinquiendo.

Los detenidos fueron identificados con sus alias: ‘Rasta’, ‘Madane’, ‘Puca’, ‘Chuky’, ‘El Viejo’, ‘El Flaco’, ‘El Gato’, ‘El Moña’ y en flagrancia fue capturado ‘Andersson’. De igual forma, fueron notificados en centro penitenciario alias ‘Otón’, ‘Cirilo’, ‘Botija’ y ‘Chino’, ‘El Animal’, y ‘Big Cola’. Los detenidos registran en total 13 anotaciones judiciales por distintos delitos.

Las investigaciones permitieron establecer que ‘Otón’, identificado como jefe de zona de Los Costeños, delinquía y ordenaba desde el interior del centro penitenciario ‘La Tramacúa’, En Valledupar, los cobros extorsivos a comerciantes de los barrios Chiquinquirá, Rebolo, San José, Montes y San Roque de Barranquilla, afectando actividades económicas como tiendas, ferreterías, billares, restaurantes y farmacias.

Este criminal contaba con una estructura de al menos 15 personas bajo su mando, responsables de ejecutar acciones criminales en la capital del Atlántico.

“Este grupo delictivo dinamizaba delitos de impacto como extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes. Para presionar los pagos de extorsiones, recurrían a disparos y quema de fachadas de establecimientos, hechos de los cuales se documentaron 4 eventos en el marco de la investigación”, destacó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

En los operativos fueron incautados una pistola traumática 9 milímetros (modificada), un proveedor para pistola 9 milímetros y cinco teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente.

“Estos resultados son el reflejo del trabajo articulado entre nuestras unidades especializadas y la fiscalía general de la Nación, con el objetivo de debilitar estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los comerciantes y la comunidad en general. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades para garantizar la seguridad y convivencia en la ciudad de Barranquilla”, manifestó el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Mebar.