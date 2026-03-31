Con una apertura sin igual en la Plaza de Todos, donde más de 600 niños y jóvenes desfilaron en un ambiente de integración, alegría y espíritu deportivo, se dio inicio al Holyweek Sport Fest 2026, evento multideportivo que posiciona a Cartagena como epicentro del turismo deportivo durante la Semana Santa.

Desde el domingo 29 de marzo y hasta el 5 de abril, la ciudad vive una verdadera fiesta deportiva con competencias en fútbol, voleibol, voleibol playa y baloncesto, desarrolladas en distintos escenarios que se convierten en puntos de encuentro para el deporte, la recreación y la convivencia familiar.

Este certamen reúne delegaciones provenientes de diferentes regiones del país como Atlántico, Santander y Antioquia, así como municipios de la provincia bolivarense como El Carmen de Bolívar y Turbaco, además de equipos internacionales de República Dominicana, Perú y Ecuador, consolidando un intercambio deportivo y cultural que proyecta a Cartagena a nivel nacional e internacional.

Cortesía alcaldía de Cartagena

La alcaldía de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), respalda este tipo de iniciativas que fortalecen el deporte formativo y amplían la oferta de eventos en la ciudad, especialmente en temporadas estratégicas como la Semana Santa, donde el turismo familiar cobra gran relevancia.

“Desde el IDER estamos consolidando una magnífica idea que potencia a la ciudad, donde no solo disfrutan los niños y jóvenes, sino también sus familias. Este tipo de eventos permiten que Cartagena se dinamice, que los visitantes conozcan nuestros atractivos y que el deporte siga siendo un motor de desarrollo social y económico”, expresó Giovanni Carrasquilla, director de Fomento Deportivo del IDER.

Cortesía alcaldía de Cartagena

El Holyweek Sport Fest 2026 se convierte en un escenario para la formación en valores, promoviendo el compañerismo, la disciplina y los hábitos de vida saludable en niños y jóvenes, al tiempo que impulsa el aprovechamiento del tiempo libre en entornos seguros y organizados.

La realización de este evento durante la Semana Santa genera un impacto directo en la economía local, teniendo en cuenta que cada deportista llega acompañado de sus familias, lo que incrementa la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, el uso del transporte y la dinámica comercial en diferentes sectores de la ciudad. De esta manera, el turismo deportivo se consolida como una herramienta clave para el desarrollo económico y la promoción de Cartagena como destino integral.