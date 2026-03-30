El reciente ataque con explosivos lanzados a través de drones contra la Estación de Policía de Arenal del Sur, en el departamento de Bolívar causó destrozos en este sitio al igual que en una vivienda vecina y además dejó herido a un ciudadano.

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El hecho, del que aún no existe un pronunciamiento oficial, se produjo pasadas las 7:00 de la noche del domingo 29 de marzo.

El civil herido fue trasladado a un centro asistencial, al tiempo que a la zona arribaron militares del Batallón de Selva del Ejército Nacional que están acantonados en Santa Rosa, sur de Bolívar, y quienes desde entonces mantienen el control en Arenal del Sur.

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