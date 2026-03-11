En el sector conocido como el Rincón Latino, en el barrio Rebolo, fue hallada presuntamente muerta este miércoles la cigüeña jabirú, que llevaba catorce días volando sin rumbo por la ciudad de Barranquilla.

Al parecer, el último viaje de esta especie antes de encontrarse con lo que parece ser su posible muerte estuvo marcado por la búsqueda de una nueva hábitat o lugar para establecerse en el territorio atlanticense.

Según se puede observar con las imágenes que circulan en redes sociales, el animal yace tirado sobre el suelo de las calles de Rebolo con su pelaje desplumado y una muestra de maltrato sobre su cuello.

Hasta el momento, se desconoce las causas de su muerte o la veracidad de los hechos, pero lo que sí es cierto es que el ave se encontraba sin rumbo.

Los testimonios previos de algunas autoridades señalaron que el animal pudo estar en cautiverio en algún punto de su vida y estaba desorientado por la ciudad.

Otras hipótesis también señalan que el ave pudo haber estado en la ciudad descansando antes de emprender nuevamente su vuelo hacia lugar de origen.

Dicho esto, esta casa periodística pudo conocer que las autoridades ambientales de la ciudad se encuentran indagando la posible muerte de la cigüeña

Cabe recordar que entre los lugares que visitó el ave en su travesía por la capital del Atlántico se encuentran los barrios Los Ángeles II, Alameda del Río, Barrio Abajo, Vía 40, la Aduana, La Luz, Rebolo y La Unión.