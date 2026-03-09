Para las elecciones legislativas para el 2026–2030 reconocidos generadores de contenido colombianos decidieron postularse como candidatos al Senado y Cámara de Representantes; sin embargo, algunos no lograron llevar sus cifras de seguidores en redes sociales a las urnas para garantizar masivamente una curul.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘JotaPe’, nuevamente fue elegido como senador por el partido Verde. El ‘influencer’ consiguió más de 150 mil votos y se posicionó como el más votado de su colectividad.

Luis Carlos Rúa Sánchez, más conocido como ‘Elefante Blanco’, consiguió una curul como senador al conseguir el segundo puesto de las votaciones por el partido Verde.

Asimismo, Walter Rodríguez, conocido en redes sociales como Wally, también se convirtió en senador de la república por el Pacto Histórico, pues está ubicado en el 6 de la lista cerrada del partido.

También por el Pacto Histórico fue elegida a la Cámara de Representantes por Bogotá, la generadora de contenido Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, quien era la segunda en la lista cerrada.

A esta lista se suma Daniel Mauricio Monroy, quien ocupará una curul como representante a la Cámara por Bogotá. Por Medellín, también logró una curul Hernán Muriel Pérez, conocido en redes como Cofradía para el cambio.

Por su parte, el productor y generador de contenido Felipe Saruma, de 27 años, quien se lanzó como Cámara de Representantes por el Atlántico con el partido Cambio Radical aún no ha consolidado su puesto en el Congreso. Está a la espera que el partido consiga logre 4 curules en el departamento para asumir el cargo de congresista.

Sin embargo, la suerte no acompañó a otros ‘influencer’ que también tenían aspiraciones políticas como es el caso de Hannah Escobar, conocida como ‘Miss Melindres’, quien buscaba una curul en la Cámara por Antioquia.

Otros candidatos que se ‘quemaron’ fueron Edwin Javier Brito García, reconocido en las plataformas digitales como ‘Pechy Player’, por el partido Conservador; Rawdy Reales Rois (‘Dr. Rawdy’) y Charles Fugueroa (Profe Charles), ambos por Ahora Colombia, Alejo Vergel y ‘Beto’ Coral (Frente Amplio); Óscar Ramos, conocido popularmente como El Ñato Óscar (partido de la U); Laura Gallego Solís, ex Señorita Antioquia; Javier Fernández Franco y Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz.