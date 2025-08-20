El reconocido cantante de música vallenata Jean Carlos Centeno, intérprete de éxitos como ‘Realízame mis sueños’, ‘Me ilusioné’, ‘Qué pena’, ‘Dime que me quieres’ y ‘Amantes inocentes’, entre otros, confesó en una reciente entrevista que estuvo enamorado de la cantante de tecnocarrilera Marbelle.

Centeno contó en el programa ‘Sin filtro’ de la revista ‘Semana’ que aunque no tuvo un noviazgo con la intérprete de ‘Amor sincero’, sí fueron amigos y él sintió amor romántico por ella.

“Me enamoré de ella un tiempo. Una buena muchacha, excelente persona, conocí a su mamá y a su papá”, dijo el artista.

Jean Carlos reveló que incluso compuso algunas canciones inspirado en el profundo amor que sentía por Marbelle, sin detallar los títulos de estas.

“Creo que Marbelle y yo no tuvimos una buena relación, pero sí una bonita amistad porque cuando ella me conoció yo era muy inmaduro. Algunas canciones fueron compuestas para ella, porque me enamoré de ella, pero nunca tuvimos una relación pública”, sostuvo.

Aunque no se dio una relación sentimental entre ellos y discutieron en una ocasión, Jean Carlos Centeno aseguró que aún admira a Marbelle a nivel personal y profesional.

“Solamente algo que ella me dijo me ofendió y yo respondí de manera inmadura. Es una persona que respeto y admiro, cuando la veo la saludo porque la sigo admirando, la veo como una gran mujer, luchadora, profesional, una estrella de la música y del concepto musical porque como jurado tuvo también muchos aciertos. Me gustó verla mucho como jurado en el programa que estuvo porque lo hizo con sabiduría, con experiencia, con un conocimiento limpio y claro de lo que tenía que hacer”, destacó.

Instagram @marbelle.oficial Marbelle estaría en romance con participante de ‘La Descarga’, tras terminar supuestamente con Sebastián Salazar.

El exintegrante del Binomio de Oro también habló en la entrevista sobre su enamoramiento por Wendy Orozco, hija de Rafael Orozco y Clara Cabello, con quien tampoco llegó a tener una relación amorosa formal.

“Nunca tuvimos una relación cuerpo a cuerpo. Me enamoré, una niña de quien en verdad me enamoré solo. La veía como la esposa de mis sueños, la madre de mis hijos, le fallé porque le fui infiel con una persona de quien no puedo hablar mal. La infidelidad mía fue cuando nació Carlos Andrés Centeno, sangre de mi sangre, y hasta ahí llegó la relación de papelitos y de besitos en la mejilla. Era una cosa bonita, algo que nunca se olvida. Fueron seis años así, una relación como de fantasía y le compuse canciones que tal vez sobrepasan la realidad”, relató.