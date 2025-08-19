La exreina venezolana y Miss Universo 1996, Alicia Machado, contó detalles del romance que sostuvo con el famoso cantante Ricardo Arjona. Ya de este supuesto amor se habían escuchado rumores en repetidas ocasiones a lo largo del tiempo, sin embargo, el guatemalteco en alguna oportunidad lo desmintió.

Pero recientemente, la ex Miss Universo aseguró en el podcast ‘Chingonamente’, entrevistada por Adriana Gallardo, que fueron pareja por más de siete años.

Cabe recordar que durante el reality de cocina Top Chef, Machado preparó un plato al que llamó ‘Mi primera velada de amor’, inspirado en un gran y primer amor que tuvo. Ahora se confirmó cuál fue ese amor.

“Cuando yo tenía 20 años conocí a una persona que estuvo en mi vida casi 8 años, digamos que fue mi primer gran amor. Esa persona me llevaba 20 años de diferencia. Yo me enamoré perdidamente, era muy jovencita y tenía este novio maravilloso”, contó la venezolana, enfatizando que se trataba de “el señor de las cuatro décadas, Arjona”.

En aquella época, el cantante y compositor guatemalteco, que hoy tiene 61 años, estaba casado con Leslie Torres, la madre de sus hijos. Sin embargo, la exreina venezolana indicó que no sabía que él continuaba casado.

“En ese entonces, él tenía una relación con Leslie Torres, la madre de sus hijos Ricardo y Adria, pero me aseguraba que su vínculo estaba roto, que solo era cuestión de tiempo. Le creí. Nos veíamos a escondidas, entre viajes, hoteles y promesas. Me acostumbré a esperarlo, a ocultar mis sentimientos, a vivir un amor sin cumpleaños ni fotos compartidas. Y lo peor: creí que eso era amor”, narró.

Asimismo, confirmó que “sí, anduve con un tipo casado y el casado era él, no yo. Y el que prometía, y el que me tenía ahí, era él”, añadió la actriz, quien ahora tiene 48 años, es decir 13 años menor que Arjona.

“Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía él otra vez y aparecía”, detalló Machado, asegurando que el artista no la dejaba irse.

De igual manera, la exreina venezolana expresó que le dolió mucho cuando se enteró que en efecto Arjona se había separado de su esposa pero consiguió otra mujer.

“No solo se separó por mí, sino que rehizo su vida sin despedirse. Y cuando negó públicamente nuestra historia guardé silencio”, señaló.

Alicia Machado respondió a los señalamientos de los internautas, quienes la criticaron por haber sostenido un romance con el cantante guatemalteco, estando casado:

“No se hace viral porque haya sido una historia bonita de amor, sino para ver cómo desprestigian a la Machado…¿Por qué nunca le han preguntado a él? ¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana? ¿Por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar”.