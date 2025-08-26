Para nadie es un secreto la presión mediática de la que son blanco las figuras públicas precisamente por su exposición en diferentes escenarios y por la influencia de la opinión pública y los medios de comunicación, trae consigo consecuencias que en su mayoría pueden ser nocivas.

Cuantas celebridades no hemos visto morir o relatar sus episodios de adicciones para sobrellevar toda esa carga. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a al exmiss Universo 1996 Alicia Machada que confesó haber sido adicta a algunos analgésicos.

“Yo he batallado con la comida, con mis emociones, con mi aspecto físico, con lo que se supone que debía representar como Miss Universo”, relató la venezolana en el podcast Chingonamente, conducido por Adriana Gallardo.

Para Machado tal vez el episodio que más marcó su vida fue una vez fue elegida como Miss Universo, pues las críticas por su aumento de peso no faltaron en un contexto donde las mujeres deben ser delgadas sino “no es digna del título”.

Ante ello fue obligada a hacer ejercicio frente a las cámaras para demostrar su “compromiso” con el certamen cuando su propietario era el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto fue caldo de cultivo para encontrar refugio en los medicamentos que la alivianaban de la presión constantes, además de los desórdenes alimenticios que esto arrastró. “Nunca he consumido drogas para divertirme”, dijo.

“Yo estuve enferma de desórdenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pasé por dos intentos de suicidio”, confesó la ex miss Venezuela uno de los momentos más oscuros, paradójicamente, que le tocó vivir.

Pero señaló también que el nacimiento de su hija marcó un antes y un después en su vida porque dejó atrás todas esas conductas que la sumían en la plenitud momentáneamente, pero que luego se estrellaba con la realidad de lo que la atormentaba a su alrededor.