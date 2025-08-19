La comunidad de El Doncello, Caquetá está de luto tras la muerte de Luisa Fernanda Bohórquez Morales, alumna de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María.

Todo pasó después de que Luisa, de 16 años, presentara las pruebas ICFES. Poco después comenzó a sufrir un fuerte dolor de cabeza que, en un primer diagnóstico médico, fue tratado como migraña.

Pero, el malestar no cesó y, en cuestión de horas, su estado de salud se deterioró de forma acelerada. Ante la gravedad, fue remitida a un centro asistencial de mayor complejidad, donde los exámenes revelaron que padecía un tumor cerebral.

Luisa Fernanda Bohórquez Morales, alumna de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María.

Los especialistas decidieron intervenirla quirúrgicamente, pero la joven no resistió la operación.

Su muerte causó un dolor impresionante por ser tan repentina. Compañeros, docentes y vecinos han expresado mensajes de solidaridad hacia su familia.

Aún no se conoce si Bohórquez Morales venía sufriendo de dolores de cabeza o una situación lo detonó.

La Institución Educativa Corazón Inmaculado de María donde estudiaba Luisa le dedicó unas palabras y un homenaje el pasado domingo 17.