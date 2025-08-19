La Procuraduría tenía listo el documento con el que se iba a hacer efectiva la suspensión de Alfredo Saade como jefe de despacho del Gobierno de Gustavo Petro por el lío de los pasaportes. Sin embargo, esta no se hizo efecitva porque el presidente Gustavo Petro hizo un movimiento administrativo: lo nombró embajador de Colombia en Brasil.

En las últimas horas se conoció el documento completo, de 26 páginas, del Ministerio Público con fecha del 15 de agosto en el que se informaba de la suspensión provisional de Saade.

Cortesía

Cortesía

Saade, quien se había convertido en una figura clave dentro del Palacio y en un paso obligado para llegar al jefe de Estado, fue señalado por el ente de control de poner en riesgo la expedición de ese documento y, con ello, el derecho a la libre movilidad de los colombianos.

El ponente Esiquio Sánchez determinó suspender a Saade por tres meses mientras avanzaba en la investigación disciplinaria, ya que de no hacerlo “podría utilizar las potestades que su empleo le concede, para intervenir en la gestión e implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes”.