Colombia decidió este domingo las personas que integrarán el Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

Lea: “Hoy comienza nuestro segundo tiempo”: Iván Cepeda tras resultados de elecciones legislativas

En el caso del Senado de la República, la corporación donde el gobierno de Gustavo Petro pasó mayores sofocos en los últimos años, más de 1.000 candidatos se disputaron las 103 curules existentes. Sin embargo, cabe recordar que una de las sillas de la cámara alta será asignada al candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales, según lo establece la ley.

Tras el cierre de urnas y con el 94 % de las mesas informadas, las fuerzas del Senado quedaron, a priori, con un resultado muy similar al de las elecciones anteriores, teniendo en este caso al Pacto Histórico y al Centro Democrático, dos fuerzas opuestas, con el mayor número de legisladores.

Lea: “Fue un error estratégico; presidente Petro, te lo advertí”: Barreras tras resultados de las consultas

A las dos principales fuerzas de Colombia les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia, el Partido Conservador y el Partido de la U.

De todos los candidatos que aportaron dichos partidos políticos para la contienda electoral de este domingo, alrededor de 20 costeños lograron obtener una curul.

El Partido Liberal, que enfrenta graves divisiones en su interior desde hace años, tendría representación de la mano del bolivarense Lidio García, el actual presidente del Congreso; el barranquillero Yessid Enrique Pulgar, hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por ofrecerle 200 millones a un juez para favorecer a un aliado político en un proceso; el diputado del Atlántico Camilo Andrés Torres Villalba; Héctor Olimpo, ex gobernador de Sucre, y el loriqueño Fabio Raúl Amín.

Lea: “No he recibido ningún tipo de propuesta; en la consulta no hay compromiso de este tipo”: Oviedo sobre la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial de Valencia

El Partido Conservador seguirá con la representación de la cartagenera Nadia Blel, el cordobés Wadith Manzur, salpicado en el escándalo de corrupción de la Ungrd; el monteriano Marcos Daniel Pineda y el cordobés David Alejandro Barguil.

Por el Centro Democrático alcanzó la curul el barranquillero Carlos Meisel. Por el partido de la U, Alfredo Deluque y José Alfredo Gnecco, de Riohacha y Valledupar, respectivamente.

Lea: Roy Barreras se lleva la nominación de la consulta de izquierda tras reñida disputa con Daniel Quintero

Por Cambio Radical, los costeños que integrarán el Senado son Didier Lobo (cesarense), Selmen Arana (bolivarense), Gonzalo Baute (barranquillero) y Carlos Mario Farelo (magdalenense). Y por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf (barranquillero) y Pedro Flórez (sincelejano).