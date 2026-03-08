El ex presidente del Congreso y ex embajador en Reino Unido, Roy Barreras, se llevó este domingo la nominación de la consulta de izquierda con poco más de 160 mil votos con más del 66 % de las mesas informadas y un universo de votos totales por las consultas de más de 5,3 millones de personas.

Leer también: Paloma Valencia gana la Gran Consulta por Colombia

Al también ex negociador del Gobierno con las FARC le siguió de cerca el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con más de 140 mil votos.

Y estas primarias de la centro izquierda dejaron más abajo a Edison Lucio Torres con más de 27 mil votos, Martha Bernal con más de 26 mil y Héctor Pineda con más de 18 mil.

La baja votación del Frente por la Vida se da luego de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, dejara por fuera al candidato presidencial ganador de la consulta de izquierda de octubre pasado, el senador Iván Cepeda, al considerar precisamente que no podía participar en dos consultas, lo que hizo que el presidente Gustavo Petro, líder natural del Pacto Histórico, la coalición mayoritaria de izquierda en el país, promocionara la abstención por la consulta de izquierda, lo que suponía un respaldo a Cepeda como candidato.

Importante: Claudia López se alza con la consulta de centro con más de 300 mil votos