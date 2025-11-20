Durante la conmemoración de los 94 años de la Casa Militar, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a la primera dama, Verónica Alcocer, pero no sobre los supuestos lujos de los que disfruta en Suecia, sino para denunciar que no le ha sido posible regresar al país.

“La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede, a tal grado ha llegado la ignominia sobre mi Gobierno, no es por otra razón sino porque no puede”, dijo el mandatario durante el acto simbólico la tarde de este 20 de noviembre sin dar más detalles al respecto.

Y siguió: “Y yo voy a hacer que pueda, porque si un padre no puede reunir a una madre con su hija, siendo mi propia familia, no voy a poder reunir las familias colombianas tampoco y nos seguiremos matando”.

Alcocer, separada “desde hace años” del presidente como él mismo lo confesó, está radicada en la capital de Suecia, Estocolmo, donde, de acuerdo al medio local Expressen, lleva una vida “de lujo” y a donde llegó luego de que el Departamento de Estados de los Estados Unidos la incluyera en la llamada ‘Lista Clinton’.

De acuerdo con el periódico, Alcocer llegó a Estocolmo en octubre, “casi al mismo tiempo” que ella y Gustavo Petro acabaron en la lista de sanciones de Estados Unidos. Primero se hospedó el Hotel Strand de Nybrokajen, en Estocolmo, y luego se estableció en un apartamento ubicado en el centro de la ciudad.

La estancia de Alcocer en Estocolmo también ha coincidido con la firma esta semana de un contrato por 16,5 billones de pesos entre el Gobierno colombiano y la compañía sueca Saab para la adquisición de 17 cazas Gripen que remplazarán la vieja flotilla de aviones israelíes Kfir con que cuenta Colombia.

En las semanas que lleva residiendo en la capital sueca, Verónica Alcocer ha llevado una “vida exclusiva”, según el diario sueco, pues ha sido vista comiendo en lujosos restaurantes y asistiendo a clubes privados.

“Come en restaurantes de los alrededores de Stureplan, asiste a fiestas privadas y se la ha visto bailando, entre otros lugares, en Noppes, un club privado fundado por el conde Carl Adam “Noppe” Lewenhaupt, amigo del rey“, dice el artículo del citado medio.

Ha llamado la atención también el exclusivo círculo social en el que se mueve Alcocer en el país europeo. De acuerdo con ‘Expressen’, Alcocer se conoce con “Kristofer Ruscon, dueño de la marca sueca de champán Hatt et Söner; su pareja Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi; el magnate de la relojería Olof Larsson y su esposa Danielle Larsson”.

También hace parte de su círculo el reconocido DJ Gunn Lundemo, quien la habría ayudado a encontrar alojamiento en Estocolmo, afirmaron fuentes a ‘Expressen’.

También aparece en fotografías publicadas en redes sociales junto a Kishti Tomita, exjurada del programa de televisión ‘Idol’, y la periodista y presentadora Alexandra Pascalidou, quien le contó al medio: Hablé con ella y le dije que no entendía por qué no estaba en casa con su esposo. Me respondió que aquí en Suecia se sentía más tranquila, con más orden y tranquilidad“.