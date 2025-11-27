El presidente Gustavo Petro reaccionó en la noche de este miércoles a través de su cuenta de X al video de su expareja, Verónica Alcocer, siendo abordada por la prensa en una calle de Estocolmo, capital de Suecia.

El mandatario expresó indignación por la “persecusión” a su familia, pues su hija menor, Antonella, se encontraba con Verónica Alcocer en el momento en que un periodista sueco se le acercó para preguntarle sobre la supuesta vida de lujo que lleva en ese país.

Según Gustavo Petro, su hija Antonella fue seguida desde su salida de Colombia por personas que querían saber el paradero exacto de Alcocer.

“Qué pasó en Estocolmo con mi familia. Envié mi hija Antonella acompañada para que visitara a su mamá hace dos días. Mi hija que es menor de edad, fue seguida desde Colombia por su itinerario”, escribió Petro en su cuenta de X.

Agregó: “En el aeropuerto donde llegó comenzaron a seguirla hasta donde vive su madre. En los videos que grabaron los periodistas suecos aperece mi hija menor de edad. No salían de una tienda de lujo, salían donde se aloja mi hija menor que recién acaba de llegar de Bogotá. Así va la persecusión a mi familia, hasta a menores de edad en un país democrático”.

En el video se ve a Verónica Alcocer acompañada también por el polémico empresario catalán Manuel Grau Pujadas—quien recibió la nacionalidad colombiana en 2022—. La ex primera dama evadió de inmediato a los reporteros, argumentando que no podía responder las preguntas por la barrera del idioma.

En el primer momento que fue abordada por uno de los periodistas, Grau Pujadas se adelanta y dice: “No, no lo creo”, refiriéndose a que Verónica Alcocer no podrá responder sus preguntas.

Los periodistas insistieron en obtener declaraciones por parte de Alcocer, a lo que ella respondió: “No hablo inglés, gracias”. En ese momento, el empresario intenta poner su mano para tapar la cámara del reportero y evitar que los sigan grabando o tomando fotos.

La polémica de Verónica Alcocer y la defensa de Petro

Ante la intensa polémica que se desató por la información de la vida que estaba llevando Alcocer en Estocolmo, el presidente de la República ha salido en varias oportunidades a defenderla.

“Come en restaurantes de los alrededores de Stureplan, asiste a fiestas privadas y se la ha visto bailando, entre otros lugares, en Noppes, un club privado fundado por el conde Carl Adam “Noppe” Lewenhaupt, amigo del rey", dice el artículo del citado medio.

La “lujosa” vida de Verónica Alcocer en Estocolmo: se codea con millonarios y asiste a clubes privados, según medio sueco

El pasado viernes 21 de noviembre, el mandatario compartió un mensaje en el que afirma que Alcocer no es residente de Suecia y que tan solo está en ese país porque se encuentra haciendo un curso intensivo de inglés.

Asimismo, aseguró que Alcocer reside en un espacio reducido: “Vive por ahora, en 40 m2 arrendados”, señaló.

Además mencionó que Alcocer “es ciudadana europea y tiene derechos como cualquier ciudadano europeo incluso a su intimidad violada”.

¿Quién es el empresario Manuel Grau Pujadas?

Lo que también llamó la atención del momento en el que fue abordada Verónica Alcocer fue la compañía del empresario Grau Pujadas. En su momento su nombre fue bastante sonado en la prensa colombiana, pues el catalán, que tiene participación en distintos negocios inmobiliarios y turísticos en España, llegó a la campaña de Petro a través de Eva Ferrer, una amiga muy cercana de Verónica Alcocer.

En su momento se conoció que Grau Pujadas participó en varios viajes que hizo Alcocer como primera dama. Uno de ellos fue la visita que realizó al Vaticano, donde estuvo en una audiencia privada con el papa Francisco.

Además, Grau Pujadas habría tenido algunos negocios con el Gobierno Petro, uno de ellos fue en 2023 cuando fue propuesto por el Ministerio de Hacienda para formar parte de la junta directiva de CISA, una empresa que administra bienes del Estado.