La mitad de las personas a escala internacional dicen haber tenido tos o un resfrío en los últimos 12 meses, y más de un cuarto de ellas informan que sufren de insomnio o problemas para dormir. Estos son los resultados de una encuesta reciente online de GfK, que consultó a 27.000 personas en 22 países qué afecciones de salud de una lista dada habían sufrido en los últimos 12 meses.

Las afecciones posibles sobre las que se consultó incluían ítems como afecciones de la piel, alergias, vómitos o diarrea, diabetes o pre-diabetes y valores elevados de colesterol o presión arterial. Pero a nivel internacional, las cinco afecciones más frecuentes que la gente manifiesta haber tenido en los últimos 12 meses son un resfrío (en conjunto con tos, dolor de garganta, infección del tracto respiratorio superior o gripe, y que fue comunicado por un 51 por ciento), problemas para dormir (27 por ciento), dolor muscular o de articulaciones por lesión o por sobreexigencia (25 por ciento), problemas de peso (21 por ciento) y migrañas o dolores de cabeza intensos (21 por ciento).

Roberto Belvís, director del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, explicó que en España, la migraña es la segunda enfermedad más frecuente, solo es sobrepasada por la caries.

“El 60% de las cefaleas que vemos en consulta son migrañas”, indicó Belvís. Y agregó: “es una patología poco conocida por los profesionales sanitarios ya que menos del 40% de los médicos conoce los criterios para diagnosticarla”.

De acuerdo con el experto, “la migraña es una enfermedad neurológica, del cerebro, hereditaria, en la que no hay ninguna lesión, ni provoca otras enfermedades. A pesar de esto y a diferencia de otras patologías, el cerebro de un paciente con migraña no tiene anomalías por lo que no puede diagnosticarse a través de una tomografía computarizada (TAC). Lo que ocurre en este tipo de cerebros es que procesan de forma diferente ciertos fenómenos habituales como el estrés, la regla, el sueño, el ayuno o el consumo de determinados alimentos”.

Asimismo, aseguró que cambios en la rutina como “tener momentos de estrés, la aparición de cambios hormonales o diferencias en la dieta pueden hacer que el paciente reaccione y que sufra una crisis de migraña”.

El portal médico Mayo Clinic señala que la migraña “es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado. A menudo, suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al sonido.”

“Algunas personas experimentan un síntoma de advertencia conocido como aura que ocurre antes de la migraña o durante esta. Un aura puede incluir cambios visuales, como destellos de luz o puntos ciegos. El aura también puede causar hormigueo en un lado de la cara o en un brazo o pierna y dificultad para hablar.”, explica.

Sobre la enfermedad también explican que puede tener diferentes síntomas como: pródromo, aura, ataque y postdromo.

Recomendaciones para evitar la migraña

El experto Roberto Belvís, citado por ‘CuidatePlus’, señaló algunas medidas que pueden ayudar a evitar una crisis por migraña.