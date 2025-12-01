Un equipo de investigadores presentó un microrrobot capaz de desplazarse dentro del cuerpo humano y depositar medicamentos exactamente en el tejido afectado.

Esta es una innovación que promete terapias más seguras, rápidas y con menos efectos secundarios.

Este hallazgo es considerado un salto gigante en medicina de precisión, podría cambiar la forma en que se tratan enfermedades que requieren intervenciones de alto riesgo o de difícil acceso con los métodos actuales.

Investigadores de ETH Zurich desarrollaron un dispositivo microscópico que se mueve a través de los vasos sanguíneos gracias a campos magnéticos externos, los cuales controlan su dirección, avance y capacidad de sortear estructuras vasculares complejas. Su maniobrabilidad permite que el robot llegue a zonas donde los fármacos tradicionales suelen tener dificultad para alcanzar, como regiones afectadas por trombos, tumores o lesiones internas.

De acuerdo con ICT Health, cuando el microrrobot llega al sitio indicado, su estructura se puede disolver de forma controlada, liberando el tratamiento directamente en el área afectada. Todo el proceso ocurre dentro del organismo y sin cirugía, lo que reduce intervenciones dolorosas y acelera la recuperación.

Además, al dirigir la medicación únicamente al punto necesario, esta tecnología podría disminuir drásticamente los efectos secundarios de tratamientos potentes que normalmente circulan por todo el cuerpo.

Los investigadores resaltan que esta innovación podría beneficiar especialmente a pacientes con enfermedades que demandan un nivel extremo de precisión, como trastornos neurológicos, obstrucciones arteriales o determinados tipos de cáncer.

En pruebas preliminares, los microrrobots demostraron una estabilidad notable incluso en los delicados vasos sanguíneos del cerebro, lo que representa un nivel de control nunca antes alcanzado en dispositivos de este tamaño.

ICT Health indicó las etapas siguientes incluirán pruebas más amplias, optimización del sistema de liberación de fármacos y la creación de nuevas versiones capaces de transportar distintos tipos de medicamentos.