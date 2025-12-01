La ciencia ha revelado que la vitamina B12 es necesaria para el correcto funcionamiento del organismo, especialmente para el sistema nervioso y del cerebro. También conocida como cobalamina, tiene entre sus funciones colaborar en la formación de la mielina, una capa protectora que recubre los nervios y facilita la transmisión eficiente de señales cerebrales, lo que favorece la agilidad mental, la concentración y la memoria.

De acuerdo con la información compartida por el portal médico ‘Medanta’, la pérdida de memoria y otros problemas cognitivos pueden ser consecuencia de una deficiencia de vitamina B12 debido al deterioro del sistema nervioso, y como consecuencia se dañan los nervios.

Un estudio publicado en la Revista de la Sociedad Americana de Geriatría, indica que los niveles bajos de vitamina B12 se relacionaron con un mayor riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores.

Esta importante vitamina se puede encontrar en diversos alimentos que consumimos a diario. Según el portal médico ‘MedlinePlus’, la B12 se puede encontrar en alimentos de origen animal, como pescado, carne, aves, huevos, mariscos, hígado de res, leche y productos lácteos; sin embargo, no está presente en los alimentos vegetales a menos que estén fortificados. Una opción para las personas vegetariana es consumir cereales fortificados para el desayuno, pues son una fuente disponible de vitamina B12.

Vale destacar que los adultos mayores, los vegetarianos y las personas con trastornos digestivos – como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn–, pueden tener problemas para obtener suficiente vitamina B-12, de acuerdo con Mayo Clinc.

Impacto en el estado de ánimo

Además de sus efectos en la memoria, la vitamina B12 juega un rol fundamental en la regulación del estado de ánimo. Este nutriente favorece la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, sustancias vinculadas al bienestar emocional.

Cuando hay carencia de B12, muchas personas pueden experimentar cambios en su humor: irritabilidad, ansiedad, tristeza o incluso síntomas similares a la depresión.

Energía, metabolismo y producción de glóbulos rojos

Asimismo, la B12 también es clave para que el organismo transforme los alimentos en energía utilizable. Participa en el metabolismo celular y en la formación de glóbulos rojos, responsables de transportar oxígeno a todas las células del cuerpo.

En este caso, las personas experimentan cansancio extremo, debilidad, mareos o baja energía física y mental. A largo plazo, puede desarrollarse una anemia megaloblástica, condición que limita la capacidad del cuerpo para llevar oxígeno a los tejidos, afectando tanto el rendimiento físico como las funciones cerebrales.