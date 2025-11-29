La disfunción eréctil (DE), un trastorno que afecta a más de la mitad de los hombres mayores de 40 años en América Latina y en Colombia, podría ser una alerta temprana de enfermedad cardiovascular, según advierte el sistema de salud académico Cleveland Clinic en el marco del Mes del Hombre.

Aunque se asocia principalmente con la vida sexual, especialistas de la institución recuerdan que puede ser un síntoma frecuente, tratable y estrechamente vinculado con la salud del corazón.

La prevalencia de la disfunción eréctil es elevada en la región. De acuerdo con el Latin American Male Aging Study, más del 55 % de los hombres mayores de 40 años ha tenido dificultades para mantener una erección, y en Colombia el proyecto DENSA reporta una cifra similar: 52,8 % en ese mismo grupo etario.

¿Qué es la disfunción eréctil (DE)?

Según Cleveland Clinic, la disfunción eréctil es la incapacidad de obtener o mantener una erección suficiente como para mantener una relación sexual.

Las causas pueden ser múltiples: problemas vasculares, alteraciones neurológicas, desbalances hormonales, efectos secundarios de medicamentos, intervenciones quirúrgicas o causas psicológicas como estrés, ansiedad o depresión.

Aunque ocurre con mayor frecuencia en hombres mayores, la edad por sí sola no garantiza que haya DE: incluso hombres jóvenes pueden verse afectados si coexisten otros factores de riesgo.

La DE no es consecuencia inevitable del envejecimiento

Aunque muchos relacionan la DE exclusivamente con el paso del tiempo, Cleveland Clinic explica que esta condición médica no es un resultado inevitable del envejecimiento.

La institución señala que la erección depende de un proceso vascular, neurológico y hormonal, por lo que enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol alto u obesidad pueden alterar esos mecanismos.

El urólogo Juan Antonio Jiménez, citado por ‘El Tiempo’, recordó que detrás de una erección existe un proceso fisiológico complejo y que cualquier alteración en esos sistemas puede afectar la función sexual.

¿Qué tan relacionada está la disfunción eréctil con la salud del corazón?

El vínculo entre disfunción eréctil y enfermedad cardiovascular es uno de los hallazgos más relevantes señalados por Cleveland Clinic. La institución explica que la erección depende de un flujo sanguíneo adecuado; por ello, cuando las arterias se estrechan u obstruyen —como ocurre en la aterosclerosis— la DE puede aparecer años antes de que se manifiesten síntomas cardíacos más graves.

Diversas investigaciones citadas por Cleveland Clinic indican que muchos hombres con disfunción eréctil presentan factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, tabaquismo, sobrepeso o niveles elevados de colesterol.

La institución insiste en que la DE debe analizarse como una ventana temprana para identificar problemas vasculares que suelen detectarse tarde.

El impacto emocional y los factores psicológicos

Además de las causas biológicas, influyen factores emocionales como el estrés, la ansiedad y la depresión. Según Jiménez, el temor a fallar genera un ciclo de ansiedad anticipatoria que bloquea la erección y afecta la autoestima y la relación de pareja.

Cleveland Clinic recuerda que incluso algunos medicamentos para controlar enfermedades crónicas, como hipertensión o depresión, pueden interferir con la función sexual, y advierte que no deben suspenderse sin supervisión médica.

Hábitos, estilo de vida y prevención

La institución también vincula la disfunción eréctil con hábitos modificables como tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, sedentarismo y mala alimentación. Señala que adoptar una rutina más saludable puede generar mejorías significativas en poco tiempo.

Entre las recomendaciones destacan actividad física regular, dieta balanceada, control de enfermedades crónicas y evitar sustancias nocivas.

Cuándo buscar ayuda médica

Cleveland Clinic recomienda consultar a un especialista cuando la dificultad para lograr o mantener la erección ocurre más de la mitad de las veces o cuando el problema afecta la relación de pareja.

El proceso diagnóstico incluye revisión de antecedentes, examen físico, valoración de factores de riesgo cardiovascular y pruebas específicas según la edad y condición del paciente. La institución recalca que la DE no debe interpretarse como un síntoma aislado, sino como un indicador relevante de la salud general del hombre.

Tratamientos personalizados y efectivos

Los tratamientos disponibles para la disfunción eréctil son amplios: medicamentos orales, terapias locales, dispositivos especializados e incluso intervenciones quirúrgicas en casos avanzados. Sin embargo, Jiménez, citado por El Tiempo, subraya que “lo importante es identificar la causa y diseñar un plan personalizado”.

Para muchos pacientes, los cambios en el estilo de vida y el acompañamiento psicológico son suficientes para revertir el trastorno.

Finalmente, el mensaje central de Cleveland Clinic en el Mes del Hombre es claro: la disfunción eréctil es común, tiene tratamiento y no define la masculinidad. Hablar abiertamente del tema permite recuperar la vida sexual y, en muchos casos, prevenir enfermedades cardiovasculares.

“Detrás de una erección puede estar la salud integral del hombre”, concluyó Jiménez, de acuerdo con ‘El Tiempo’.