Norella Magdaniels, una artista barranquillera con más de nueve años de trayectoria, lanzará una exposición en la Galería CLENA (Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta) el próximo jueves 4 de diciembre.

Se trata de ‘Sin Cabeza’, una obra que tiene como propósito “sanar por medio del arte”. “La sanación se hace parte por partes, no todo a la vez. Me gusta hacer metáforas con los objetos porque ayudan a ejemplificar lo que ocurre, a masticarlo y a enfocarse en esa herida o tema en particular”, comentó la barranquillera.

Además, explicó que su propuesta visual es surreal, en la que la dulzura y la dureza coexisten. Los personajes sin cabeza, que son su sello artístico, representan la renuncia al control y al ego, permitiendo que las emociones se expresen sin filtros.

En un panorama artístico donde muchas veces se prioriza lo estético sobre lo emocional, Norella Magdaniels propone una mirada distinta desde Barranquilla, donde las mujeres artistas están tomando cada vez más fuerza y visibilidad.

Por ello, la invitación es a todos los barraquilleros y amantes del arte a que asistan a este espacio de encuentro, sanación y arte, donde el público podrá dejar la razón a un lado y conectarse con lo más profundo de sus emociones