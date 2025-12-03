YouTube lanzó oficialmente su función de recapitulación denominada ‘YouTube Recap’, un resumen de música y videojuegos similar a Spotify Wrapped.

Aunque la plataforma de video ofrece desde hace tres años una recapitulación musical similar a Spotify, recientemente estrenó una función que engloba todo el historial de reproducciones vistas durante el último año.

“YouTube Recap destaca de forma única los intereses, las inmersiones profundas y los momentos que has explorado este año, basándose en tu historial de reproducciones”, indicó la empresa de Google el pasado martes.

La plataforma señaló además que: “Obtendrás un conjunto de hasta 12 tarjetas diferentes que destacan tus canales favoritos, tus intereses e incluso la evolución de tus hábitos de visionado, ¡o en qué tipo de personalidad te encuadras según los videos que más te gustó ver!”.

Actualmente la función está disponible para los usuarios norteamericanos, y en el transcurso de la semana para todo el mundo.