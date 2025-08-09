En procura de cerrar la brecha de representatividad entre mujeres y hombres en el mundo STEM, la fundación estadounidense Community Bots finalizó este viernes una semana de formación en Barranquilla a los docentes de ciencia y tecnología del colegio Sister Johanna, quienes ahora podrán transmitir los conocimientos adquiridos en robótica a un grupo de 30 niñas estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo.

El neoyorquino Jack Cooley estuvo hace un año en Cartagena realizando la misma actividad y cuando manifestó el deseo de regresar a Colombia, una colaboradora barranquillera le hizo el puente para llegar al colegio Sister Johanna, un centro educativo que atiende a población de niñas en condición de vulnerabilidad.

“Primero capacitamos a los docentes durante una semana. Hoy (viernes) es nuestro último día. Y luego, el lunes, 30 niñas del colegio vendrán aquí para la capacitación de las estudiantes”, expresó Cooley a EL HERALDO.

El experto en robótica señaló que el problema de fondo es el mismo tanto en EE. UU. como en Colombia y otros países del continente.

“En todos los países donde trabajamos, las mujeres están subrepresentadas, los números son más bajos, en algunas áreas STEM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) como ciencias de la computación e ingeniería”, dijo.

En ese sentido, recalcó que “lo que las niñas necesitan es la oportunidad de tener experiencias desde jóvenes, donde se sientan muy positivas respecto al STEM y la robótica, combinadas con modelos a seguir: mujeres que ya han tenido éxito en su campo y que comparten lo que han hecho”.

Samay Salazar, profesora capacitada, agradeció la iniciativa que los hace más competentes.

“Esto es algo novedoso para nosotros. Aunque yo sea ingeniera, tengo la oportunidad de aprender para llevar esa enseñanza a estudiantes que no habían tenido la oportunidad. Es algo significativo que no solamente va a impactar a las estudiantes, sino a toda la comunidad educativa”, apuntó.

Además de los conocimientos impartidos, la fundación donó computadores, kits de Lego para armar robots y el acompañamiento para seguir el proceso de formación.