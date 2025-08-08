La comunidad de Bendición de Dios y entornos aledaños recibieron una oferta de servicios sociales de parte del Distrito, donde se atendieron 80 familias. Asimismo, un acompañamiento en aras de la seguridad del sector, de parte de la Alcaldía de Barranquilla, en conjunto con la Policía Metropolitana.

Esas dos instituciones vienen realizando acciones de atención y acompañamiento a las familias que habitan en el sector aledaño al corredor portuario con el fin de fortalecer la seguridad. Entre esas acciones se destacan la identificación de 17 puntos sensibles, atención a comunidades vulnerables e intervención y recuperación del espacio público.

Con una estrategia integral, además de establecer un diálogo con la comunidad, el Distrito le ha llevado una jornada de atención social con servicios como vacunación y prevención de la violencia.

De acuerdo con lo expresado por el general (r) Mariano Botero, alto consejero para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el recorrido del corredor portuario se estableció que “ante la evidencia de algunos hechos de seguridad, se identificaron 17 puntos sensibles con fenómenos, factores, horarios y tendencias. Los cuáles serán cubiertos de manera conjunta y articulada entre fuerzas militares y Policía con patrullajes fluviales terrestres y apoyo aéreo”.

Botero agregó que, con el propósito de seguir disminuyendo los delitos de alto impacto y generar espacios más seguros en la ciudad, la Alcaldía de Barranquilla, la Policía Metropolitana y otras entidades realizaron una jornada de atención a la comunidad de Bendición de Dios y su entorno.

Allí se atendieron 750 personas pertenecientes a 80 familias y se realizaron jornadas de vacunación, diálogo y sensibilización en prevención de la violencia.

Adicionalmente se realizó un operativo de control en la zona, en donde “la Policía Metropolitana incautó armas blancas y sustancias psicoactivas, y ofreció líneas de atención institucionales y portafolio de servicios para las personas interesadas y que quieran ser parte de la institución como auxiliar de Policía”.

El alto consejero explicó que la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, en conjunto con los comerciantes del entorno y puertos de la ciudad, está adelantando la recuperación de vías invadidas para uso informal, al tiempo que reiteró que estos acompañamientos serán periódicos.

“Se realizarán acciones permanentes para garantizar el control y la convivencia ciudadana, y para potenciar el desarrollo económico de Barranquilla”, precisó.