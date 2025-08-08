Ante la decisión del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla frente a la nulidad del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Puerto Colombia, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en el Atlántico se pronunció y destacó que esta sentencia de primera instancia no tiene efectos definitivos.

En ese sentido, según el gremio, el PBOT continúa siendo el marco normativo válido para la gestión urbanística del municipio.

“El ordenamiento jurídico y la jurisprudencia vigente garantizan la protección de las situaciones jurídicas consolidadas, por lo tanto, incluso ante una eventual nulidad definitiva del PBOT, las licencias urbanísticas previamente otorgadas mantienen su validez, al igual que las etapas ya aprobadas y en ejecución. A la fecha, no existe disposición judicial que ordene la suspensión de las obras en curso”, sostuvo a través de un comunicado de prensa.

Desde el gremio se expuso que dicha medida “desestima, en todos los sentidos, la evolución territorial del municipio y los esfuerzos institucionales por garantizar un desarrollo planificado y sostenible”.

En ese sentido, Camacol destacó que el PBOT se consolida como un “instrumento fundamental” para una planificación territorial técnica, coherente y prospectiva, lo que permite la ejecución de proyectos que representan avances en materia de transformación urbana, turística, social y económica.

Detalló intervenciones como la recuperación de espacios históricos, la creación de referentes turísticos, y la consolidación de zonas comerciales y gastronómicas.

“Fueron posibles obras estratégicas que garantizan servicios públicos esenciales frente al crecimiento poblacional, el desarrollo de áreas comerciales, proyectos de uso mixto, iniciativas habitacionales orientadas a facilitar el acceso a vivienda digna, así como planes que promueven la expansión ordenada del territorio y el dinamismo económico local”, agregó.

Desde el gremio también se expresó el respaldo a la Alcaldía de Puerto Colombia frente al liderazgo ejercido para “impulsar un modelo de ordenamiento territorial coherente con las dinámicas actuales y las proyecciones del municipio”.

Y resaltó que “la ciudadanía puede tener la certeza de que el proceso de transformación territorial avanza de manera transparente, consolidando el compromiso institucional con el bienestar colectivo y el futuro del municipio”.